Waalwijk wil grond aan Janssoniushof verkopen

De gemeente Waalwijk heeft plannen om een stuk grond aan de Janssoniushof te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Dit perceel is de enige serieuze kandidaat voor de aankoop, aldus de gemeente.

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Het gaat om een perceel van ongeveer 85 vierkante meter dat kadastraal bekend is als WWK 00, sectie D, nummer 3043. Omdat het perceel direct grenst aan het terrein van de koper, is besloten de grond aan hen aan te bieden.

De gemeente benadrukt dat de kopers de enige serieuze kandidaten zijn voor deze verkoop, aangezien de grond uitsluitend aan hun perceel grenst. Dit betekent dat er geen andere gegadigden zijn die in aanmerking komen.