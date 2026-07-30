Wegwerkzaamheden Schoordijk Budel vanaf 17 augustus

Vanaf maandag 17 augustus tot en met vrijdag 28 augustus wordt de Schoordijk in Budel afgesloten voor bermonderhoud. Gedurende deze periode worden grasbetontegels langs de rijbaan aangebracht.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen de bebouwde komgrens van Budel en de Randweg-Oost, en vanaf de Randweg-Oost tot het einde van de verharde weg. De weg is gedurende deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer.

Omleiding voor verkeer

Om verkeershinder te beperken, wordt het verkeer omgeleid met behulp van bebording. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, wat kan betekenen dat de planning kan verschuiven als het weer niet meewerkt.

Deze maatregelen zijn nodig om de veiligheid en duurzaamheid van de weg te verbeteren. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd door de omleidingen.