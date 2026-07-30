Gemeente Eindhoven opent koele plek bij code oranje

Bij code oranje voor hitte opent de hal van het Stadhuis in Eindhoven als koele plek. Inwoners kunnen hier gratis afkoelen, water drinken en uitrusten. De gemeente wil zo de gevolgen van extreme hitte beperken. Organisaties kunnen zich aanmelden om ook een koele plek beschikbaar te stellen.

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De gemeente Eindhoven stelt de hal van het Stadhuis beschikbaar wanneer het KNMI code oranje voor hitte afgeeft. Code oranje betekent gevaarlijk weer met grote impact, vooral voor ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

De koele plek biedt ruimte aan maximaal 75 bezoekers. Er zijn zitplaatsen en gratis drinkwater beschikbaar. Bij code oranje is de hal geopend op maandag tot en met vrijdag van half acht ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds, en in het weekend van tien uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.

Netwerk van koele plekken

De gemeente werkt aan een netwerk van koele plekken in Eindhoven. Organisaties kunnen zich aanmelden via een formulier op de gemeentelijke website. Na aanmelding neemt de gemeente contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Naast koele plekken blijft de gemeente samen met de GGD inwoners informeren over wat zij zelf kunnen doen tijdens warme dagen. Tips zijn onder andere voldoende water drinken, de woning koel houden en kwetsbare mensen in de omgeving extra aandacht geven.

Ook investeert Eindhoven in vergroening van de openbare ruimte. Dit helpt om verkoeling te bieden tijdens warme periodes. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.