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Wouws Wieler Weekend gaat eind augustus van start in Roosendaal
Vandaag om 09:19
Het Wouws Wieler Weekend heeft groen licht gekregen en vindt plaats op 29 en 30 augustus 2026. Het evenement wordt gehouden op verschillende locaties in Roosendaal.
De vergunning voor het Wouws Wieler Weekend is op 27 juli 2026 verleend. Tijdens het weekend worden diverse wieleractiviteiten georganiseerd op locaties verspreid door Roosendaal.
Het evenement belooft sportieve actie en vermaak voor jong en oud. Het registratienummer van de vergunning is 2026AEV048771.
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