Opslag van grond gemeld bij Vaardijk in Mill

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben een melding ontvangen voor het opslaan van grond nabij de Vaardijk en Achterdijk in Mill.

Gevonden voor jou

De melding gaat over het opslaan van grond op het kadastraal perceel Mill (MIL00) N 600. Het betreft een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze werd op 17 juli 2026 ontvangen en heeft DSO-kenmerk 2026071701051 en zaaknummer Z/511170.

Het opslaan van grond kan invloed hebben op het milieu en de bodem. Daarom moet dit altijd worden gemeld. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.