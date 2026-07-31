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Opslag van grond gemeld bij Vaardijk in Mill
Vandaag om 09:45
Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben een melding ontvangen voor het opslaan van grond nabij de Vaardijk en Achterdijk in Mill.
De melding gaat over het opslaan van grond op het kadastraal perceel Mill (MIL00) N 600. Het betreft een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze werd op 17 juli 2026 ontvangen en heeft DSO-kenmerk 2026071701051 en zaaknummer Z/511170.
Het opslaan van grond kan invloed hebben op het milieu en de bodem. Daarom moet dit altijd worden gemeld. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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