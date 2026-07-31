Beslistermijn verlengd voor nokverhoging woning in Grave

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een nokverhoging te plaatsen aan de achterzijde van een woning in Grave.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor het adres Sirtemalaan 21 in Grave. De aanvraag is op 13 mei 2026 ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor een besluit met maximaal zes weken te verlengen.

Een nokverhoging zorgt voor meer ruimte onder een dak door het verhogen van de nok, het hoogste punt van het dak. De verlenging van de termijn betekent dat er later een beslissing wordt genomen over de vergunning.