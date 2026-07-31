Kraan geplaatst in Beers: vergunning verleend

Van 7 september tot en met 25 september 2026 wordt een kraan geplaatst aan de Burgemeester Van Raaijstraat in Beers. Het gaat om meerdere locaties nabij huisnummers 37, 48, 52, 54 en 56.

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Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft op 29 juli 2026 besloten om de vergunning hiervoor te verlenen. Dit betekent dat het plaatsen van de kraan officieel is goedgekeurd.

De kraan zal voor een periode van achttien dagen op de genoemde locaties worden ingezet. Het exacte adres bevindt zich in de postcode 5437BC in Beers. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004754.