Draagmuur Kriegerstraat Grave wordt mogelijk verwijderd

In Grave is een vergunning aangevraagd om een draagmuur te verwijderen op Kriegerstraat 34. De aanvraag is op 28 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure en heeft maximaal 14 weken om een besluit te nemen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005047. Het verwijderen van een draagmuur kan invloed hebben op de constructie van een gebouw en vereist daarom een zorgvuldige beoordeling.