Rijksmonument in Beers krijgt woonruimte op kantoorverdieping

In Beers is toestemming verleend om een kantoorverdieping in een rijksmonument aan de Grotestraat om te bouwen tot woonruimte. Het besluit is genomen door de gemeente Land van Cuijk op 28 juli.

Gevonden voor jou

Het gaat om het pand aan de Grotestraat 4 en 4a in Beers. De vergunning betreft meerdere activiteiten, waaronder aanpassingen aan het monument, bouwactiviteiten en het afwijken van regels in het Omgevingsplan. Dit wordt gezien als een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA).

De vergunning heeft het doel om de bestaande kantoorruimte te veranderen in een woonruimte binnen het rijksmonument. Het besluit is officieel vastgesteld onder zaaknummer Z2025-00002044.