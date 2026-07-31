Omgevingsvergunning voor dierenhouderij in Boekel mogelijk ingetrokken

De gemeente Boekel heeft een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning voor het bedrijfsmatig houden van dieren aan de Peelstraat in te trekken.

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Op 28 juli heeft de gemeente Boekel een aanvraag ontvangen voor het intrekken van een bestaande omgevingsvergunning. Deze vergunning betreft het bedrijfsmatig houden van dieren op het adres Peelstraat 7.

Het verzoek, met zaaknummer Z/511861, is momenteel in behandeling. Reacties of bezwaren op dit verzoek zijn in deze fase nog niet mogelijk.