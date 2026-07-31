Draagmuur op begane grond Eindhoven wordt verwijderd

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van een draagmuur op de begane grond van een pand aan de Dom Paul Bellotweg.

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Op 28 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning in Eindhoven. Het gaat om het verwijderen van een draagmuur op de begane grond van een woning aan de Dom Paul Bellotweg 2. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007414.

Deze vergunningaanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het proces loopt via de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.