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Vergunningsaanvraag voor het kappen van een boom in Eindhoven

Vandaag om 09:55

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan de Saterstoelenweg in Eindhoven. De aanvraag is op 28 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het kappen van een boom. Het betreft een aanvraag voor het adres Saterstoelenweg 3 in Eindhoven.

De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-007412, is op 28 juli 2026 ingediend. Het gaat hier om een kennisgeving en de vergunning ligt niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk bezwaar te maken.

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