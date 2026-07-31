Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor aanpassing ramen Vestdijk in Eindhoven

Vandaag om 09:55

Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven heeft een vergunning verleend voor een bouwtechnische aanpassing van ramen aan de Vestdijk. Het besluit is verzonden op 29 juli.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een constructieve wijziging van de ramen op het adres Vestdijk 3A in Eindhoven. Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit, specifiek het bouwtechnische deel.

Het besluit is vanaf twee dagen na publicatie digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven en op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1 in Eindhoven.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.