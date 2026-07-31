Vergunning verleend voor aanpassing ramen Vestdijk in Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven heeft een vergunning verleend voor een bouwtechnische aanpassing van ramen aan de Vestdijk. Het besluit is verzonden op 29 juli.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een constructieve wijziging van de ramen op het adres Vestdijk 3A in Eindhoven. Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit, specifiek het bouwtechnische deel.

Het besluit is vanaf twee dagen na publicatie digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven en op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1 in Eindhoven.