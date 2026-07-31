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Vergunning verleend voor verbouwing Poirterslaan in Eindhoven
Vandaag om 09:55
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woning aan de Poirterslaan. Het gaat onder meer om het vervangen van een aanbouw en kozijnen, het plaatsen van een carport en een nieuwe indeling.
De vergunning heeft betrekking op zowel bouwtechnische als ruimtelijke aanpassingen aan het pand op Poirterslaan 26 in Eindhoven. Het besluit is op 29 juli 2026 verzonden.
Het besluit ligt vanaf zondag 31 juli digitaal ter inzage via de website van de gemeente Eindhoven en op het Inwonersplein in het Stadhuis. Bezwaar maken tegen het besluit is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum.
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