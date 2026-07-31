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Brainport FANzone gepland op 23 augustus in Eindhoven
Vandaag om 09:55
Op 23 augustus staat de Brainport FANzone gepland aan de Frederiklaan in Eindhoven. De aanvraag voor dit evenement is deze week ingediend bij de gemeente.
Het evenement Brainport FANzone vindt plaats op zaterdag 23 augustus 2026 aan de Frederiklaan 10 a in Eindhoven. De aanvraag hiervoor is op 29 juli ontvangen door de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente.
De vergunningaanvraag is op dit moment ter kennisgeving en kan nog niet worden ingezien of aangevochten. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-007417.
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