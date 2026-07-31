Tijdelijke fietsenstalling voor bakfietsen bij Heuvel Galerie Eindhoven

In Eindhoven is toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke fietsenstalling voor bakfietsen bij de Heuvel Galerie. Het besluit is op 29 juli 2026 verzonden.

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De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte en is verleend via een versnelde procedure, ook wel een flitsvergunning genoemd. De fietsenstalling komt te staan op het adres Heuvel Galerie 195, postcode 5611DK.

Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-006982. De vergunninghouder mag nu de stalling plaatsen op de aangegeven locatie. Het gebruik van de ruimte is tijdelijk en bedoeld om bakfietsen te stallen.