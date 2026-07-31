Vergunningsaanvraag BP EKP Terrein in Den Bosch

Voor het BP EKP Terrein aan de Parallelweg 382 in Den Bosch is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat om een verzoek met kenmerknummer 079619661417.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag heeft betrekking op het terrein aan de Parallelweg 382, met de postcode 5223 AT, in Den Bosch. Voordat bezwaar kan worden gemaakt, moet er eerst een besluit worden genomen over de aanvraag.

Vanaf 1 januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch de app Omgevingsalert niet meer voor bekendmakingen. Mensen van 25 jaar en ouder, van wie een e-mailadres bekend is bij overheid.nl, ontvangen wekelijks een e-mail met berichten over hun buurt. Aanmelden kan via de website overheid.nl.