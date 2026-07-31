Vergunning aangevraagd voor muurdoorbraak in Den Bosch

In Den Bosch is een vergunning aangevraagd voor het doorbreken van een muur aan de Meidoornstraat 4C.

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De aanvraag betreft een technische aanpassing waarbij een muur wordt doorbroken. Het adres waar deze werkzaamheden gepland zijn, is Meidoornstraat 4C, 5213 CL Den Bosch.

Het kenmerknummer van deze vergunningaanvraag is 079619668953. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken; dit kan pas zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over de aanvraag.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de Omgevingsalert-app voor het bekendmaken van vergunningen. In plaats daarvan ontvangen inwoners wekelijks een e-mail via overheid.nl, mits hun leeftijd 25 jaar of ouder is en hun e-mailadres daar bekend is.