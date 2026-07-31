Vergunningsaanvraag voor dakopbouw in Den Bosch

Voor een woning aan de Vierde Slagen 43 in Den Bosch is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakopbouw.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op het adres Vierde Slagen 43, 5233 VT in Den Bosch. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619665541.

De gemeente Den Bosch gebruikt vanaf 1 januari 2026 geen app Omgevingsalert meer voor bekendmakingen. Bewoners kunnen via overheid.nl wekelijks per e-mail op de hoogte worden gehouden van vergunningen en andere bekendmakingen. Aanmelden voor deze service kan via de website overheid.nl.