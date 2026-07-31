Beslistermijn verlengd voor lantaarn bij Uilenburg in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor het plaatsen van een lantaarn bij Uilenburg 14 met zes weken verlengd. De uiterste datum voor een besluit is nu 8 oktober 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit in het omgevingsplan. De lantaarn wordt geplaatst aan de straat bij het poortgebouw Uilenburg 14. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619601807.

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