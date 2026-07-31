Vergunning aangevraagd voor energie-opslagsysteem in Veghel

In Veghel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een energie-opslagsysteem.

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De aanvraag voor het energie-opslagsysteem is ingediend door burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad. Het systeem moet worden gerealiseerd aan de Taylorweg 5 in Veghel.

De aanvraag, met zaaknummer Z/511842, is ontvangen op 27 juli 2026. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te reageren op de vergunning.