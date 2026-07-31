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Einde milieubelastende activiteiten op Taylorweg in Veghel
Vandaag om 10:14
Op de Taylorweg 1 in Veghel zijn alle milieubelastende activiteiten beëindigd.
De gemeente Meierijstad heeft meldingen ontvangen over het stopzetten van alle milieubelastende activiteiten op de locatie Taylorweg 1 in Veghel. Deze meldingen zijn op 16 juni 2026 binnengekomen.
Volgens de gemeente kunnen er geen bezwaren worden ingediend tegen deze meldingen. De zaak is geregistreerd onder de nummers Z/507828 en Z/507829, met DSO-kenmerken 2026061600955 en 2026061600956.
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