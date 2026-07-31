Nieuwe dakopbouw en buitenschil voor woning in Veghel

In Veghel is een vergunning aangevraagd voor een dakopbouw en nieuwe buitenschil aan een woning aan de Goordonksedijk.

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Op 28 juli heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een woning aan de Goordonksedijk in Veghel. Het gaat om een nieuwe buitenschil en een dakopbouw.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken, met mogelijkheid tot verlenging of opschorting als er aanvullende gegevens nodig zijn. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-3694.