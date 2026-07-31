Vergunning voor standplaats brood en banket in Wijbosch ingetrokken

De gemeente Meierijstad heeft besloten de vergunning voor een standplaats op het Shared Space Plein in Wijbosch in te trekken. Het gaat om de donderdagmiddagplek voor de verkoop van brood en banket.

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Op 29 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad de vergunning ingetrokken voor een standplaats op het Shared Space Plein in Wijbosch. Deze plek werd gebruikt op donderdagmiddagen voor de verkoop van brood en banket.

De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer INT-2026-3679. Het plein in Wijbosch is een gedeelde ruimte waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Waarom de vergunning is ingetrokken, is niet bekendgemaakt.