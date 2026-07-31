PSV Vrouwen opent seizoen met strijd om Supercup

PSV Vrouwen speelt vrijdagavond in het Philips Stadion tegen FC Twente om de Supercup. De landskampioen neemt het vanaf zeven uur op tegen de bekerwinnaar, waarmee het seizoen 2026-2027 officieel van start gaat.

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Het is een duel tussen de twee teams die vorig seizoen de prijzen verdeelden. PSV werd voor het eerst in de geschiedenis landskampioen, terwijl FC Twente de KNVB Beker won door PSV te verslaan. De wedstrijd markeert ook het debuut van Kasper Kurland als hoofdtrainer.

De Deense coach heeft deze zomer het stokje overgenomen van Roeland ten Berge en begint met een vernieuwde selectie aan de eerste officiële krachtmeting. Onder de nieuwkomers zijn Josefine Funch, Julia Hickelsberger, Rosalie Renfurm en Maud Rutgers, die mogelijk hun debuut maken in het rood-wit.

Sterke voorbereiding

PSV Vrouwen heeft een overtuigende voorbereiding achter de rug. De ploeg won oefenduels tegen Metalist (2-0), Bayer Leverkusen (1-0) en OH Leuven (2-0). Julia Hickelsberger speelde daarin een opvallende rol door in twee wedstrijden te scoren. Alleen het laatste oefenduel tegen VfL Wolfsburg ging verloren (2-0).

Met deze resultaten lijkt PSV goed voorbereid op de officiële seizoensstart in Eindhoven. De wedstrijd tegen FC Twente belooft spannend te worden, gezien de rivaliteit tussen de twee ploegen.