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Airco buitenunits gepland op dak in Eindhoven

Vandaag om 09:05

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee airco buitenunits op het dak van een pand aan de Havensingel in Eindhoven. De aanvraag is op 29 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om buitenunits die op het dak van het pand aan Havensingel 16 in Eindhoven worden geplaatst. Deze aanvraag is ingediend bij de gemeente en heeft het zaaknummer EHV-ZP2026-007440.

De vergunningaanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt.

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