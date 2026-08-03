Omgevingsvergunning Europalaan Eindhoven gewijzigd voor parkeren

De omgevingsvergunning voor Europalaan 28-46K in Eindhoven is aangepast. Het gaat om wijzigingen met betrekking tot parkeren.

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De gemeente Eindhoven heeft op 29 juli 2026 een aanvraag ontvangen om de omgevingsvergunning voor Europalaan 28-46K te wijzigen. Het betreft aanpassingen die specifiek gericht zijn op parkeerbeheer.

De vergunning ligt niet ter inzage en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-007438.