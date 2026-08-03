Advertentie
Verlenging vergunning voor pand in Eindhoven
Vandaag om 09:05
De vergunning voor Jericholaan 6 in Eindhoven is verlengd. Het pand wordt gebruikt voor het bijbrengen van technische en sociale vaardigheden door het maken van motoren.
De verlenging van de vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het gaat om een wijziging in het gebruik van het pand aan Jericholaan 6, waar mensen leren motoren te vervaardigen om technische en sociale vaardigheden te ontwikkelen.
De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en niet in te zien. Op dit moment kunnen er geen bezwaren worden ingediend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie