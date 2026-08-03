Verlenging vergunning voor pand in Eindhoven

De vergunning voor Jericholaan 6 in Eindhoven is verlengd. Het pand wordt gebruikt voor het bijbrengen van technische en sociale vaardigheden door het maken van motoren.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het gaat om een wijziging in het gebruik van het pand aan Jericholaan 6, waar mensen leren motoren te vervaardigen om technische en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en niet in te zien. Op dit moment kunnen er geen bezwaren worden ingediend.