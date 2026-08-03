Schuur op perceel Doktersdreefje 21 in Steenbergen wordt vervangen

De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een schuur aan de Doktersdreefje 21.

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Op 30 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vervangen en herbouwen van een bestaande schuur op het perceel aan de Doktersdreefje 21. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700001251.

Het besluit over deze aanvraag wordt later door de gemeente gepubliceerd. Pas na die publicatie kunnen de stukken worden ingezien en is bezwaar maken mogelijk.