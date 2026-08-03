Ontheffing voor verbouwing woning Hendrikstraat in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor het plaatsen van bouwmaterialen en voorzieningen bij een woning aan de Hendrikstraat in Veghel. De ontheffing geldt van 3 augustus 2026 tot en met 4 januari 2027.

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De ontheffing is aangevraagd voor het adres Hendrikstraat 25 in Veghel. Het gaat om het plaatsen van een schaftkeet, afvalcontainers en andere materialen voor een verbouwing en aanbouw van de woning. Het besluit is op 30 juli 2026 verzonden.

De werkzaamheden mogen in totaal ruim vijf maanden duren. Het zaaknummer voor deze aanvraag is OH-2026-3720.