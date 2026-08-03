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Graven in de bodem bij Grimhoek in Willemstad gemeld

Vandaag om 09:28

Er is een melding gedaan voor het graven in de bodem bij Grimhoek in Willemstad. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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Op 30 juli 2026 heeft de gemeente Moerdijk een melding afgehandeld voor het graven in de bodem bij Grimhoek, ter hoogte van nummer 4 in Willemstad. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft bodemkwaliteit die hoger is dan de interventiewaarde. Dit betekent dat de grond verontreinigd is en speciale aandacht vereist.

Het gaat om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter. De melding heeft het zaaknummer Z2026-00019987 en is niet openbaar in te zien. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep tegen deze melding in te dienen.

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