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Beslistermijn verlengd voor kapvergunning esdoorn in Rijswijk
Vandaag om 09:52
De gemeente Altena heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunning om een esdoorn te kappen aan de Almweg in Rijswijk.
De aanvraag voor de kapvergunning is op 9 juni 2026 binnengekomen bij de gemeente Altena. Het gaat om een boom aan de Almweg 37 in Rijswijk (NB). De gemeente heeft besloten de termijn met zes weken te verlengen. Dit betekent dat uiterlijk op 15 september 2026 een besluit wordt genomen.
Als de vergunning wordt toegekend, zal de gemeente hierover een nieuw bericht publiceren. Op dat moment kunnen documenten met informatie over de vergunning worden ingezien. Voorlopig is reageren op deze aanvraag nog niet mogelijk.
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