Gemeente Waalwijk wil grond aan Janssoniushof verkopen of verhuren

De gemeente Waalwijk heeft het voornemen om vier percelen grond aan de Janssoniushof te verkopen of verhuren aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

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De gemeente Waalwijk wil een strook grond aan de Janssoniushof overdragen aan de eigenaar van het naastgelegen perceel. Het gaat om vier stukken grond met een totale oppervlakte van 144 vierkante meter. Volgens de gemeente is deze eigenaar de enige serieuze kandidaat, omdat de grond direct aan zijn perceel grenst.

De percelen hebben de kadastrale aanduiding WWK 00, sectie D, nummer 3043, en variëren in grootte van 23 tot 41 vierkante meter. Het plan is om deze grond in eigendom of verhuur over te dragen. Wie denkt zelf in aanmerking te komen voor deze uitgifte, heeft zeven dagen de tijd om via de rechter bezwaar aan te tekenen.