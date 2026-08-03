Container mag geplaatst worden bij Traverse in Grave

Vanaf 18 augustus mag er een container worden geplaatst nabij Traverse 31 in Grave. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De vergunning is op 30 juli 2026 goedgekeurd en geldt tot en met 31 oktober 2026. Het gaat om een objectvergunning voor het plaatsen van een container. De locatie ligt vlakbij Traverse 31, 5361TA Grave.

Het besluit draagt zaaknummer Z2026-00005046. Voor belanghebbenden is er een mogelijkheid om bezwaar te maken, maar dit staat los van de werking van de vergunning. Het plaatsen van de container kan dus gewoon doorgaan.