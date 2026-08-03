Expositie verduurzamen monumenten in Eindhoven

Eigenaren van monumenten kunnen in de Catharinakerk in Eindhoven inspiratie opdoen over hoe zij hun pand kunnen verduurzamen, zonder de monumentale waarde te verliezen.

Gevonden voor jou

In Eindhoven wordt een expositie gehouden over het verduurzamen van monumenten. Veel mensen denken dat erfgoed lastig te combineren is met duurzame aanpassingen, maar deze expositie laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Het is belangrijk hierbij zorgvuldig om te gaan met de historische waarde van een pand.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor iedereen en vindt plaats in de Catharinakerk. De expositie opent op maandag 3 augustus en loopt tot en met 30 september. De kerk biedt eigenaren van monumentale gebouwen de kans om ideeën op te doen en meer te leren over hoe zij hun eigendom duurzamer kunnen maken.

Naast de expositie wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar bezoekers aanvullende informatie kunnen krijgen. Voor meer details over de activiteiten kun je terecht op de website Eindhoven Duurzaam.