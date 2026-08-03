Renovatie van 24 woningen in Eindhoven aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor de renovatie van 24 woningen aan de Zandvis in Eindhoven. Het gaat om drie adressen: Zandvis 48 t/m 62, Zandvis 88 t/m 102 en Zandvis 128 t/m 142. De aanvraag is op 27 juli 2026 ontvangen.

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De renovatie betreft drie locaties in Eindhoven, waar in totaal 24 woningen worden aangepakt. De adressen zijn Zandvis 48 t/m 62 met postcode 5658BC, Zandvis 88 t/m 102 en Zandvis 128 t/m 142, beide met postcode 5658BP.

De vergunningaanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-007319 en dient ter kennisgeving. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.