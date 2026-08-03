Vergunning verleend voor evenement Zongenoten in Eindhoven

Het evenement Zongenoten in Eindhoven heeft een vergunning gekregen. Het vindt plaats op 12 september bij de IJzerenman.

Gevonden voor jou

Op 30 juli is besloten om een vergunning te verlenen voor het evenement Zongenoten in Eindhoven. Het gaat om een B-evenement, dat op 12 september plaatsvindt bij de IJzerenman.

De vergunning is aangevraagd vanuit het adres Javalaan 149 in Eindhoven en is goedgekeurd door de sector Veiligheid en Handhaving. Naast de reguliere toestemming is ook artikel 35 verleend, wat aanvullende regels of uitzonderingen voor alcoholgebruik kan betekenen.

Het evenement staat onder zaaknummer EHV-ZP2026-005186 geregistreerd.