Aanvraag voor aanbouw in Asten buiten behandeling gelaten

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een aanbouw aan de Klaproosstraat 19 in Asten is door de gemeente buiten behandeling gelaten.

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Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft besloten de aanvraag voor een aanbouw aan de Klaproosstraat 19 niet verder te behandelen. De aanvraag werd op 12 februari 2026 ingediend als een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Het DSO-verzoeknummer voor deze aanvraag was 2026021200205.

De beslissing is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-004266. Dit nummer wordt gebruikt voor verdere correspondentie over de aanvraag. De procedure is hiermee definitief afgesloten.