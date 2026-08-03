Kinderopvang en BSO mogelijk naar Palestrinastraat in Oss

In Oss is een vergunning aangevraagd voor kinderopvang en BSO aan de Palestrinastraat. Het plan betreft twee adressen: nummer 9 en 11. De aanvraag is op 28 juli 2026 ontvangen.

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De gemeente Oss heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vestigen van kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) aan de Palestrinastraat. Het gaat om de panden op nummer 9 en 11. De aanvraag is nog in behandeling en het is niet zeker of deze wordt goedgekeurd.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 28 juli 2026. De stukken zijn beschikbaar voor inzage, maar hiervoor moet een afspraak worden gemaakt bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.