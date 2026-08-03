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Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor kermis in Oijen
Vandaag om 10:11
De burgemeester van Oijen heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet voor het dorpsfeest tijdens Kermis Oijen 2026. Het is nog niet zeker of de ontheffing wordt verleend.
Op 30 juli 2026 heeft de burgemeester een verzoek ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Het gaat om het dorpsfeest dat wordt gehouden tijdens de kermis op het terrein aan de Kloosterstraat in Oijen.
De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025746. Of het dorpsfeest op zondag kan doorgaan, hangt af van het besluit over de ontheffing. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag.
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