50.000ste bezoeker gehuldigd in zwembad De Meermin

Zwembad De Meermin in Steenbergen heeft de 50.000ste bezoeker van dit seizoen gehuldigd. De 6-jarige Bobbi Klaasse uit Roosendaal werd donderdag verrast met cadeaus door wethouder Havermans. Ze kreeg onder meer een jaarabonnement, een tas vol zwemattributen en een bos bloemen.

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Op donderdag 30 juli bereikte zwembad De Meermin een mijlpaal: de 50.000ste bezoeker van het seizoen. Het feestelijke moment werd gevierd met een speciale huldiging op maandag. De jonge Bobbi Klaasse, die sinds april zwemles volgt bij het zwembad, stond in het middelpunt van de aandacht.

Bobbi ontving haar cadeaus uit handen van wethouder Havermans. Naast het jaarabonnement voor volgend jaar kreeg ze een tas met zwemattributen en een bos bloemen. De wethouder benadrukte het belang van het zwembad als ontmoetingsplek voor jong en oud. Kinderen leren er zwemmen, terwijl inwoners elkaar ontmoeten en samen kunnen bewegen.

Leuke zwemlessen

Bobbi bereidt zich momenteel voor op haar A-diploma, dat ze in september hoopt te behalen. Wat ze het leukste vindt? Het vrijzwemmen na haar zwemles. Ze komt meerdere keren per week naar het zwembad, ook graag samen met haar opa en oma.

Zweminstructeur Kayleigh omschrijft Bobbi als een spontane en slimme meid. Tijdens de zwemlessen blijkt ze een echte onderhandelaar te zijn, wat haar extra speciaal maakt.

Zwembad De Meermin in Steenbergen blijft een populaire plek voor recreatie en zwemlessen. Met de huldiging van de 50.000ste bezoeker is het hoogtepunt van dit seizoen zeker gevierd.