FC Eindhoven speelt extra oefenwedstrijd tegen UNA

FC Eindhoven speelt morgenavond een extra oefenwedstrijd tegen UNA op Sportpark Zeelst.

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De wedstrijd begint om half acht en is toegankelijk voor publiek. FC Eindhoven treedt aan tegen UNA, een club uit Veldhoven. Het duel vindt plaats op Sportpark Zeelst, de thuisbasis van UNA.

Deze extra wedstrijd geeft FC Eindhoven de kans om zich verder voor te bereiden op het nieuwe voetbalseizoen. Het oefenduel is toegevoegd aan de agenda om spelers meer speelminuten te geven en tactieken te testen.

UNA speelt in de Derde Divisie, een van de lagere professionele voetbalcompetities in Nederland. Voor FC Eindhoven, dat in de Eerste Divisie actief is, biedt dit een goede mogelijkheid om te oefenen tegen een regionale tegenstander.

Supporters die de wedstrijd willen bijwonen kunnen naar Sportpark Zeelst in Veldhoven komen. Het is een openbare wedstrijd, waardoor iedereen welkom is om het duel te volgen.