Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Rijen

In Rijen is besloten een gehandicaptenparkeerplaats te maken bij Bongelakker 50.

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Bij Bongelakker 50 in Rijen komt een gehandicaptenparkeerplaats. Het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen heeft dit besloten na een verzoek van een bewoner. De parkeerplaats wordt speciaal toegewezen op kenteken.

De bewoner beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart en heeft aangegeven dat er geen andere geschikte parkeerplek beschikbaar is. De maatregel draagt volgens de gemeente bij aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de buurt. Het verkeersbesluit is op 30 juli 2026 vastgesteld.