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Beslistermijn verlengd voor transformatoruitbreiding in Hapert
Vandaag om 09:18
De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor een vergunning in Hapert verlengd.
De gemeente Bladel heeft besloten de termijn voor het besluit over een vergunning met zes weken te verlengen. Het gaat om een aanvraag voor meer transformatorvermogen aan Zwartven 7 in Hapert. Deze uitbreiding is bedoeld om de capaciteit op die locatie te vergroten.
Het gemeentelijke kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-001029. Tegen de verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente heeft dit bericht gepubliceerd om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving.
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