Beslistermijn verlengd voor transformatoruitbreiding in Hapert

De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor een vergunning in Hapert verlengd.

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De gemeente Bladel heeft besloten de termijn voor het besluit over een vergunning met zes weken te verlengen. Het gaat om een aanvraag voor meer transformatorvermogen aan Zwartven 7 in Hapert. Deze uitbreiding is bedoeld om de capaciteit op die locatie te vergroten.