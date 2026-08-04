Bijwoning gepland aan Vorleweg in Mill

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een bijwoning aan de Vorleweg 26a in Mill. De aanvraag werd op 30 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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De plannen voor de bijwoning vallen onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag binnen de standaard termijn van acht weken. Deze periode kan worden verlengd tot maximaal veertien weken.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005102. Het gaat om een locatie aan de Vorleweg in Mill, waar eerder geen bijwoning was. De gemeente zal na beoordeling een besluit nemen over de vergunning.