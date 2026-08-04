Aanvraag splitsing appartementen in Grave ingetrokken

De aanvraag om appartementen te splitsen aan de Hamstraat in Grave is ingetrokken.

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Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft laten weten dat de aanvraag voor het splitsen van appartementen op Hamstraat 21 in Grave is ingetrokken. De aanvraag werd op 8 juli 2026 ingediend door de aanvrager zelf, maar die heeft nu besloten deze niet door te zetten.

De betreffende zaak stond geregistreerd onder nummer Z2026-00004549. Het intrekken van een vergunningsaanvraag betekent dat er geen verdere stappen worden ondernomen om de plannen uit te voeren.