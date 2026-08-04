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Renovatie en uitbouw aangevraagd voor woonhuis in Eindhoven
Vandaag om 09:29
Er is een vergunning aangevraagd voor de renovatie van een woonhuis en het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde op Hazenloop 33 in Eindhoven.
De gemeente Eindhoven heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan een woning aan de Hazenloop 33, waarbij het huis gerenoveerd wordt en er een uitbouw aan de achterzijde komt.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007506 en is op dit moment alleen ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de plannen.
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