Vergunning verleend voor BlueSquare '26 in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het evenement BlueSquare '26. Het evenement vindt plaats op Wilhelminaplein 6. Het besluit is genomen op 31 juli 2026.

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Het evenement BlueSquare '26 heeft toestemming gekregen van de gemeente Eindhoven. Het gaat om een zogenoemd A-evenement, wat betekent dat het qua omvang en risico laag wordt ingeschat.

De vergunning is verleend op 31 juli 2026. De locatie van het evenement is Wilhelminaplein 6 in Eindhoven. Het specifieke tijdstip en verdere details over het evenement zijn niet bekendgemaakt.