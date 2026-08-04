Tapontheffing verleend voor Familie Spektakel in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een tapontheffing verleend voor het Familie Spektakel in Blixembosch. Het evenement vindt plaats van 21 tot en met 23 augustus 2026 in het Aanschotpark.

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Het besluit over de ontheffing is op 31 juli 2026 genomen door het hoofd van de sector Veiligheid en Handhaving. De aanvraag betreft een tijdelijke vergunning om alcohol te schenken tijdens het evenement.

Het Familie Spektakel wordt georganiseerd in het Aanschotpark in Eindhoven. Bezoekers kunnen drie dagen lang genieten van activiteiten en entertainment. De vergunning valt onder artikel 35 van de Alcoholwet, wat bekendstaat als een tapontheffing.