Uitbouw aan voorgevel gepland op Fransebaan in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor een uitbouw aan de voorgevel op de Fransebaan 530 in Eindhoven. De aanvraag is op 30 juli 2026 ontvangen en wordt verder behandeld.

Gevonden voor jou

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het plaatsen van een uitbouw aan de voorgevel van een pand op de Fransebaan 530 in Eindhoven. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-007507.

De aanvraag is op 30 juli 2026 ontvangen door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op dit moment is de ingediende aanvraag ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Bezwaar maken is nog niet mogelijk.