Navigatie overslaan
Ontdek

Uitbouw aan voorgevel gepland op Fransebaan in Eindhoven

Vandaag om 09:29

Er is een vergunning aangevraagd voor een uitbouw aan de voorgevel op de Fransebaan 530 in Eindhoven. De aanvraag is op 30 juli 2026 ontvangen en wordt verder behandeld.

Gevonden voor jou

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het plaatsen van een uitbouw aan de voorgevel van een pand op de Fransebaan 530 in Eindhoven. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-007507.

De aanvraag is op 30 juli 2026 ontvangen door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op dit moment is de ingediende aanvraag ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Bezwaar maken is nog niet mogelijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.